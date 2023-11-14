Isparta'da Kaçakçılık Operasyonunda Lahit Mezar Ele Geçirildi

Isparta Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Burdur'un Kemer ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda lahit mezar ele geçirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Burdur'un Kemer ilçesinde gerçekleştirilen operasyonel çalışmalar sonucunda yapılan ikamet aramasında; Eski Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen aslan kabartmalı ve üzerinde yılan sarılı kadın figürü bulunan yaklaşık 150 santimetre boyutunda lahit mezar ele geçirildi. Ele geçen suç unsuru ürünler Burdur Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Burdur Müze Müdürlüğü yetkililerine muhafaza edilmek üzere teslim edilirken 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA