Isparta'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Isparta'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda malzeme ele geçirilerek 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince tarafından vergi kaçakçılığını engellemek, muhtemel zehirlenmelerin önüne geçmek, kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen aramalarda 20 litre şişelenmiş kaçak/sahte alkol, 1.5 kilogram sahte alkol yapımında kullanılan anason aroması, sahte alkol dolumu için kullanılan 50 adet boş şişe, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 40 adet kartuş ve 150 adet 9x19 çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili olarak 5607 ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçları çerçevesinde 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA