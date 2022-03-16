Isparta'da 3 bin 216 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da 3 bin 216 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Isparta'da 3 bin 216 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Ekiplerce bir araca düzenlenen operasyonda, 3 bin 216 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adlim işlem başlatıldı.
AA / Yalçın Çelen - Güncel