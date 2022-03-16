Isparta'da 3 bin 216 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da 3 bin 216 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA - Yalçın Çelen - Güncel
 - Güncelleme:
Isparta'da 3 bin 216 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Isparta'da 3 bin 216 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Isparta'da 3 bin 216 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Ekiplerce bir araca düzenlenen operasyonda, 3 bin 216 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adlim işlem başlatıldı.

Isparta'da 3 bin 216 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA / Yalçın Çelen - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title