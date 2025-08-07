Isparta'da Kaçak ve Sahte Alkol Operasyonu

Isparta'da Kaçak ve Sahte Alkol Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da düzenlenen operasyonda, 33,5 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi. Ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da polis ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi ile ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 33,5 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

Ev sahibiyle ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Çalışanlar yorgunluktan bayılırken zincir marketten tepki çeken karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Asensio ezeli rakibe gidiyor

Fenerbahçe'nin bitiremediği Asensio ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.