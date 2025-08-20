Isparta'da Kaçak Hükümlü Yakalandı

Isparta'da, kesinleşmiş 9 yıl 10 ay 24 gün hapis cezası bulunan Mustafa D. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlüyü, çeşitli suçlardan dolayı gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı ve cezaevine teslim etti.

Isparta'da, 9 yıl 10 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "basit yaralama", "silahla tehdit", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 9 yıl 10 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa D. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

