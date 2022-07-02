Son dakika... İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, çıkan yangında 3 işçi yaralandı Son dakika gündem haberi... Isparta'da iş makinesinin doğal gaz borusunu patlatması sonucu çıkan yangında 3 işçi yaralandı. Isparta'da iş makinesinin doğal gaz borusunu patlatması sonucu çıkan yangında 3 işçi yaralandı. Isparta Belediyesinin Mehmet Tönge Mahallesi 248 Caddesi'ndeki yol yapım çalışması sırasında asfalt kazıma makinesi, doğal gaz borusunu parçaladı. Metallerden çıkan kıvılcımın yol açtığı yangın sonucu iş makinesi alev aldı, bu sırada çalışma yapan 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis, polis ekipleri ile doğal gazı kesmek amacıyla görevliler sevk edildi. Vücutlarında yanıklar oluşan işçiler, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı, ekipler doğal gaz hattındaki vanayı kapattı. İş makinesindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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