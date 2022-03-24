Isparta'da iş makinası yüklü tır üst geçide çarptı - Haberler

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Isparta'da iş makinası yüklü tır üst geçide çarptı

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da iş makinası yüklü tır üst geçide çarptı

Isparta'da iş makinası yüklü tır tırın üst geçide çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi.

ISPARTA (AA) - Isparta'da iş makinası yüklü tır tırın üst geçide çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen iş makinası yüklü 32 DM 216 plakalı tır, Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki üst geçide çarptı.

Kazada herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, tırın kaldırılmasıyla normale döndü.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Isparta, Güncel, Haberler

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