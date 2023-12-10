Gülistan Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışmasının ardından meydana gelen kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada dört araçta hasar meydana geldi.

Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gülistan Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışmasının ardından savrulan araç, yol ortasında bekleyen bir başka araca ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazaya karışan diğer araç ise bir sitenin duvarına çarptıktan sonra park halindeki bir başka araca çarptı.

Dört araçta hasarın meydana geldiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.