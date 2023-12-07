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Isparta'da iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

7 Aralık 2023 09:40 Son Güncelleme: 09:42 Abone Ol

Çayboyu Yolu'nda sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen bir otomobil kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımdaki yaya, üzerine doğru gelen otomobilden kaçarak uzaklaştı. Kaza anları ve yayanın otomobilden kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.