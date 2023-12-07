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Isparta'da iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

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Çayboyu Yolu'nda sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen bir otomobil kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımdaki yaya, üzerine doğru gelen otomobilden kaçarak uzaklaştı. Kaza anları ve yayanın otomobilden kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Isparta'da iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çayboyu Yolu'nda sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen bir otomobil kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımdaki yaya, üzerine doğru gelen otomobilden kaçarak uzaklaştı.

Kaza anları ve yayanın otomobilden kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

Isparta Güvenlik Trafik Kaza Güncel Haberler

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