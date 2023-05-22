Isparta'da iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Isparta'nın Aksu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Isparta'nın Aksu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Orta Mahallesi'nde Necip Çamurcu'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.