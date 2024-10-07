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Isparta'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 4 Gözaltı

Isparta'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 4 Gözaltı
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Isparta'nın Bahçelievler Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda havaya ateş açan bir kişinin ardından polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi silahıyla havaya ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, grubu dağıttı ve 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

Bahçelievler Mahallesi Polis Kavga

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