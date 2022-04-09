Isparta'da iftar sonrası kan bağışı yapılabilecek - Haberler

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Isparta'da iftar sonrası kan bağışı yapılabilecek

AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta'da iftar sonrası kan bağışı yapılabilecek

Isparta Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Uğur Güzel, ramazan dolayısıyla Kan Bağış Biriminin saat 23.00'e kadar açık olduğunu belirterek, insanların kan bağışında bulunabileceklerini söyledi.

ISPARTA (AA) - Isparta Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Uğur Güzel, ramazan dolayısıyla Kan Bağış Biriminin saat 23.00'e kadar açık olduğunu belirterek, insanların kan bağışında bulunabileceklerini söyledi.

Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanda kan bağışlarında düşüş yaşandığını bildirdi.

İnsanların iftardan sonra da kan verebilmeleri için Kaymakkapı Meydanı'ndaki Kan Bağış Birimi'nin saat 23.00'e kadar hizmet vereceğini dile getiren Güzel, "Bu dönemde stoklarımızda azalma oluyor. Olası ihtiyaç durumunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için önlemler alıyoruz. Bu doğrultuda bir merkezimiz iftardan sonra da hizmet vermeye devam ediyor." dedi.

Güzel, insanlara kan bağışı için çağrıda bulundu.

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Kan Bağışı, Uğur Güzel, Kızılay, Isparta, Güncel, Haberler

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