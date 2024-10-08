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Isparta'da İ imitasyon Bilezik Hırsızlığı: 2 Zanlı Tutuklandı

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Isparta'da bir iş yerinden imitasyon bilezik çalınması olayı sonrası 2 zanlı tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarında kaydedildi.

Isparta'da iş yerindeki imitasyon bilezikleri çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mimar Sinan Caddesi'nde Fatih Arıkaya'ya ait altın kaplama ürünlerin satıldığı dükkana camlarını kırarak giren maskeli iki kişinin yaptığı hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilen A.Y, M.C.T. ve U.U, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerden U.U. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mimar Sinan Caddesi'nde 6 Ekim'de, 2 şüpheli, çekiçle camını kırdıkları iş yerinden 40 imitasyon bilezik çalmış, olay anı güvenlik kamera görüntülerinde yer almıştı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

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