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Isparta'da Husumet Cinayeti: Bir Kişi Tabancayla Vurularak Öldürüldü

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Isparta'nın Gönen ilçesinde bir kişi, husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı tutuklandı.

Isparta'nın Gönen ilçesinde bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı tutuklandı.

İddiaya göre, R.C. (55), kullandığı kamyonu Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Göltaş mevkisinde brandasını düzeltmek için yol kenarına park etti.

Bu sırada husumetlisi olduğu öğrenilen E.K. (50), takip ettiği R.C'yi tabancayla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. R.C'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olay yerinden kaçan şüpheli, güvenlik güçlerince Gelendost ilçesinde yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cinayetin alacak verecek nedeniyle işlendiği öğrenildi.

Şüpheli, cezaevine sevk edildiği sırada bir gazetecinin "Pişman mısınız?" sorusuna "evet" yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Güncel

3-sayfa Gönen Olay Adliye Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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