Isparta'da Hemşire Eşini Öldüren Şahsa Haksız Tahrik İndirimi

Hemşire eşini öldüren kocaya haksız tahrik indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezası

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki çocuğunun annesi hemşire Selver Bulut'u öldürdüğü iddiası ile tutuklanan Mustafa Bulut son duruşmada mahkemede heyeti tarafından suçun haksız tahrik içerisinde işlendiği gerekçesiyle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında "kadına, eşe karşı kasten öldürme" suçuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Mustafa Bulut için Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması görüldü. Duruşmaya sanık Mustafa Bulut ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti tarafından sanık Mustafa Bulut'a mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda eşinin görüştüğü kişileri tanıyıp tanımadığı soruldu. Sanık Bulut söz konusu kişileri tanımadığını belirterek, mahkeme heyetine yazılı savunmasını sundu. Karar öncesinde mahkeme başkanının son sözünü sorduğu Sanık, eşinin yıllar önce yasak ilişki yaşadığını anladığını belirtti. "Son konuşmamızda beni sürekli tahrik etti. Yasak ilişkisini konuşmak istiyordu. Ben istemiyordum. Benden yıllar önce yaşadığı yasak ilişkide, 'bende bulamadığını onlarda ne buldun?' diye sordum. Öfkeyle suç işledim" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik indirimi uygulayarak 16 yıl 8 hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

Olay, 11 Aralık 2022 günü Isparta'nın Eğirdir ilçesi Sekibağ Mahallesi'nde sabah saat 04.30 sıralarında yaşandı. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde görevli hemşire Server Bulut (48), eşi Musta Bulut tarafından silahla vuruldu. 2 çocuk annesi Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti.