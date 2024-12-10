Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Teğmen Dağlı'nın cenazesi Amasya'ya getirildi
Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Teğmen Tunahan Dağlı'nın cenazesi, Amasya'nın Merzifon ilçesine getirildi.
Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Teğmen Tunahan Dağlı'nın cenazesi, Amasya'nın Merzifon ilçesine getirildi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan askeri uçak, Amasya Merzifon Havalimanı'na indi.
Şehidin cenazesini, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Merzifon Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ile vatandaşlar karşıladı.
Askerlerin omzunda cenaze aracına yüklenen şehidin naaşı, dua edilmesinin ardından Samsun'un Vezirköprü ilçesine gönderildi.
Şehit Teğmen Tunahan Dağlı'nın cenazesi, Vezirköprü ilçesi Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Esentepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.