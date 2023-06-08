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Isparta'da hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı

Isparta'da hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Isparta'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Isparta'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, H.Ö, H.B.K, N.R.Ş, M.SB, A.R.Y ve Ö.Y'nin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

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