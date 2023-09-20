Isparta'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, arkadan çarptığı traktörün devrilmesine neden oldu. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Isparta'da hafif ticari aracın çarptığı traktör devrildi: 2 yaralı

ISPARTA - Isparta'da hafif ticari aracın arkadan çarptığı traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza Isparta'nın Gelendost ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Isparta Konya karayolunda seyir halinde olan Mehmet A. idaresindeki 40 ABK 289 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan Mustan A. hakimiyetindeki 32 KA 706 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile traktör devrildi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan traktör ve araç sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Öte yandan, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.