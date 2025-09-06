Haberler

Isparta'da Güzellik Merkezi Sahibi Buket Gülver Evinde Ölü Bulundu

Isparta'da Güzellik Merkezi Sahibi Buket Gülver Evinde Ölü Bulundu
Isparta'da yaşayan Buket Gülver, bir süredir haber alınamaması üzerine evinde ölü bulundu. Sağlık ekipleri Gülver'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında açıklanacak.

ISPARTA'da güzellik merkezi sahibi Buket Gülver (31), evinde ölü bulundu.

Merkez ilçeye bağlı Ayazmana Mahallesi'nde yaşayan Buket Gülver'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ve polis ekipleri Gülver'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülver'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gülver'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Güzellik merkezi sahibi Buket Gülver'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

