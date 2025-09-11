Isparta'da Güvenlik Görevlisi Kaza Kurbanı Oldu

ISPARTA'da nöbet tuttuğu özel okulun kapısında beklerken cipin çarpması sonucu Bilal Gençer'in (32) hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kaza sonra gözaltına alının cip sürücüsü tutuklandı.

Kaza, 7 Eylül pazar günü saat 22.30 sıralarında Turan Mahallesi 126. cadde üzerinde meydana geldi. Efe Berk Yıldırım'ın (19) kullandığı cip, özel bir okulun kapısında nöbet tutan güvenlik görevlisi Bilal Gençer'e çarptı. Ağır yaralanan Bilal Gençer, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü Efe Berk Yıldırım ise ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

EVLENİNCE ASKERİ GÖREVİNDEN AYRILIP GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLDU

Bilal Gençer'in cenazesi Karaağaç Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Bilal Gençer'in yaklaşık 1 yıl önce evlendikten sonra uzman çavuşluğu bırakarak memleketi Isparta'ya döndüğü, burada da özel bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladığı öğrenildi. 10 aylık bebeği olan Gençer'in vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

KAZA KAMERADA

Bilal Gençer'in hayatını kaybettiği kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde okulda nöbette olan Bilal Gençer ile birkaç kişi kapı girişinde beklerken, yaklaşan cipin ani manevra ile demir kapıya, ardından da Bilal Gençer'e çarptığı anlar yer aldı.

Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,