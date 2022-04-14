Isparta'da gübre fabrikasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Isparta'da gübre fabrikasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da gübre fabrikasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde gübre fabrikasından hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Gönen ilçesinde gübre fabrikasından hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, ilçedeki fabrikadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olayla ilgili İ.M.A. ve E.B'yi yakaladı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan dizüstü bilgisayar, tablet, 2 bilgisayar kasası, monitör, 2 güvenlik kamerası kayıt cihazı, 2 güç adaptörü ve 24 metre bakır kablo fabrika sahibine teslim edildi.

Zanlılardan çalıntı eşyayı satın alan iş yeri sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Timi, Isparta, Güncel, Haberler

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