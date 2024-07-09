Isparta'da Gölete Giren Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti
Isparta'nın Darıderesi Köyü'nde serinlemek için gölete giren 13 yaşındaki Ceren G. kayboldu. Arama çalışmaları sonucunda kız çocuğuna ulaşıldı ancak kurtarılamadı.
Isparta'da, serinlemek için gölete giren kız çocuğu hayatı kaybetti.
Merkeze bağlı Darıderesi Köyü'nde, kardeşiyle Darıderesi Göleti'ne giden Ceren G. (13) serinlemek için suya girdi.
Bir süre sonra Ceren G'nin gözden kaybolduğunu fark eden kardeşi durumu ailesine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Isparta Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Kurtarma ekibi sevk edildi.
Gölette arama çalışması yapan ekipler, kız çocuğuna ulaştı.
Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Ceren G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.