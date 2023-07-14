Isparta'da gece saatlerinde bir apartmanın dördüncü katında çıkan ev yangını itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın, Isparta merkeze bağlı Davraz Mahallesi çevre yolu üzerinde bulunan altı katlı bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Yangında yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da gece saatlerinde çıkan ev yangını korkuttu

ISPARTA - Isparta'da gece saatlerinde bir apartmanın dördüncü katında çıkan ev yangını itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı

Yangın, Isparta merkeze bağlı Davraz Mahallesi çevre yolu üzerinde bulunan altı katlı bir apartmanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dairedeki yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, polis ekipleri tarafından olay yerine güvenlik şeridi çekildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Çıkan yangında şans eseri yaralanan olmazken, ekipler yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.