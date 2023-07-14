Üye Girişi
Haberler

Isparta'da gece saatlerinde çıkan ev yangını korkuttu

Güncel Haberler

Isparta'da gece saatlerinde bir apartmanın dördüncü katında çıkan ev yangını itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın, Isparta merkeze bağlı Davraz Mahallesi çevre yolu üzerinde bulunan altı katlı bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Yangında yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da gece saatlerinde çıkan ev yangını korkuttu

ISPARTA - Isparta'da gece saatlerinde bir apartmanın dördüncü katında çıkan ev yangını itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı

Yangın, Isparta merkeze bağlı Davraz Mahallesi çevre yolu üzerinde bulunan altı katlı bir apartmanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dairedeki yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, polis ekipleri tarafından olay yerine güvenlik şeridi çekildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Çıkan yangında şans eseri yaralanan olmazken, ekipler yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rukiye Senem Ok - Güncel

İtfaiye Isparta Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title