Gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı Isparta'da bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı. Isparta'da bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı. Gül Petek Sanayi Sitesi'nde Bayram Akış ile gece kulübü çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, otomobilinden aldığı tüfekle kulüp çalışanlarına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu arada, yaralılardan İran uyruklu B.P. ve A.P'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. AA / Yalçın Çelen - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.