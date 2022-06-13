Gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı - Haberler

Gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı Isparta'da bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada, 6 kişi yaralandı. Isparta'da bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada, 6 kişi yaralandı. Gül Petek Sanayi Sitesi'nde B.A ile gece kulübü çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, otomobilinden aldığı tüfekle kulüp çalışanlarına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. AA / Yalçın Çelen - Güncel Güncel Haberler

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