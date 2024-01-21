Isparta'da firari uyuşturucu taciri yakalandı
Isparta'da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. F.E.A. isimli hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Isparta'da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen F.E.A. gözaltına alındı.
Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.