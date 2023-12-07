Üye Girişi
Haberler

Isparta'da firari hükümlü yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Isparta'da hakkında 35 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, savcılıktaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Isparta'da hakkında 35 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hükümlü veya tutuklunun kaçması ile hırsızlık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 35 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası??????? bulunan V.D.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Isparta Ceza Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title