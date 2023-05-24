Isparta'da firari hükümlü yakalandı
Güncel Haberler
Isparta'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
Isparta'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hakkında arama kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında hakkında 23 yıl 5 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. gözaltına alındı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel