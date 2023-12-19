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Isparta'da FETÖ üyesi bir şüpheli tutuklandı

19 Aralık 2023 21:28 Güncelleme: 21:30 Abone Ol

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan aranan bir şüpheli tutuklandı. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan, görevden ihraç edilmiş doktor F.K.Ç. yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.K.Ç. tutuklandı.