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Isparta'da FETÖ üyeliğinden aranan 2 kişi yakalandı

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Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan 2 kişi, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan kişilerden biri 10 yıl hapis cezasıyla aranırken diğeri ise 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu. Ö.P. ve Y.D. adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan firari 2 kişi yakalandı.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasıyla aranan Ö.P. ve 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Y.D. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.P. ve Y.D, tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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