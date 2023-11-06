Isparta'da Eylül Ayında Meydana Gelen Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı

Isparta'da Eylül ayında meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşılan videoda, kentte yaşanan 4 farklı kaza görüntülendi. Kazaların çoğunun sürücülerin dikkatsizliği sebebiyle meydana geldiği belirtildi.

Isparta'da Eylül ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yurt genelinde meydan gelen trafik kazaları paylaşıldı. Isparta'da geçen mart ve nisan aylarında meydana gelen kazalar, kentin farklı noktalarına kurulan KGYS kameralarına yansıdı.

Eylül ayında yaşanan kazaların paylaşıldığı videoda Isparta'dan 4 kaza yer aldı. İlk görüntüde, Gölcük Yolu'ndaki kavşakta, kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsünün başka otomobile çarpması yer aldı. İkinci görüntüde ise Şehir Hastanesi Kavşağı'nda hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişinin savrulduğu anlar yer aldı. Aynı kavşaktaki diğer kazada ise 2 otomobilin çarpıştığı görüntü paylaşıldı.

Son görüntüde ise Davraz mahallesi çevreyolunda otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma, sonrasında da trafik ışığı direğine çarptığı kaza yer aldı.

Kazaların birçoğunun sürücülerin dikkatsizliği sebebi ile meydana geldiği görülüyor. - ISPARTA