Isparta'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Isparta'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Isparta'da bir evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.

Isparta'da bir evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Şarkiaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salur Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık olayının yaşandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma kapsamında zanlılar C.O, M.A. ve M.D, çaldıkları suç eşyalarıyla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerin ardında adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan eşyalar ise sahibine teslim edildi.

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

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