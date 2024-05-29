Isparta'da evde çıkan yangın söndürüldü
Isparta'nın Sidre Mahallesi'nde Hamide Hur Ata'ya ait iki katlı evde sobadan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.
Isparta'da bir evde sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, Sidre Mahallesi'nde Hamide Hur Ata'ya ait iki katlı evde sobadan yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik müdahaleyle yangını söndürdü.
Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.???????