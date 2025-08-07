Isparta'da Eski Eşini Boğarak Öldüren Adam Tutuklandı

Isparta'da, Hayr Muhammed Rahimi eski eşi Fatıma Rahmani'yi boğarak öldürdü. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Rahmani, hayatını kaybetti. 4 çocuğun evde bulunduğu olayda, Rahimi tutuklandı.

ISPARTA'da Afganistan uyruklu Hayr Muhammed Rahimi'nin (29), boğduğu eski eşi Fatıma Rahmani (28), duran kalp yeniden çalıştırılıp kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Gözaltına alınan Rahimi tutuklanırken, olay sırasında çiftin en küçüğü 3, en büyüğü ise 10 yaşında olan 4 çocuğunun evde olduğu bildirildi.

Olay, dün gece, İskender Mahallesi 122'nci Cadde'deki apartman dairesinde meydana geldi. Hayr Muhammed Rahimi ile yaklaşık 1 yıl önce boşanıp, bir süre önce de birlikte yaşamaya başladığı Fatıma Rahmani arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hayr Muhammed Rahimi, eski eşini boğdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde hareketsiz bulunan Fatıma Rahmani'nin duran kalbi, kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. İlk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Fatıma Rahmani, sabaha karşı hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Hayr Muhammed Rahimi, polis merkezindeki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Çiftin olay sırasında evde bulunan 3, 6, 8 ve 10 yaşlarındaki 2'si kız, 4 çocuğu ise polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

