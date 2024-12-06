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Isparta'da Eşine Kızarak Evini Yakan Kişi Gözaltına Alındı

Isparta'da Eşine Kızarak Evini Yakan Kişi Gözaltına Alındı
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Isparta'nın Bağlar Mahallesi'nde eşiyle tartışan M.D, evini ateşe vererek olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını söndürttü. M.D, yangını çıkardığını kabul ederek gözaltına alındı.

Isparta'da eşine kızarak evini yaktığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Eşiyle tartışan M.D, Bağlar Mahallesi 2712 Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katındaki evini ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Evi yaktığını itiraf eden M.D, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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