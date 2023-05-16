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Isparta'da engelli gençlerin askerlik hayali gerçek oldu

Isparta'da engelli gençlerin askerlik hayali gerçek oldu

Güncel Haberler

Isparta'da yaşayan ve asker olma hayali kuran 48 engelli genç, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.

Isparta'da yaşayan ve asker olma hayali kuran 48 engelli genç, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.

Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığına aileleriyle gelen engelli gençlere, askeri üniformaları ve botları giydirildi.

Engelliler, Türk bayrağı ve silaha ellerini koyarak yemin etti.

Törende, 2 engelli tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

Isparta Valisi Aydın Baruş, engelli gençlere terhis belgelerini verdi.

Törene, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman da katıldı.

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Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Isparta Güncel Haberler

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