Isparta'da Emeklinin Maaşı Kapkaç Yöntemiyle Çalındı

Isparta'da bir emeklinin maaşını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gülkent Kavşağı'ndaki bir bankadan para çeken emeklinin poşetteki 71 bin 910 lirası kapkaç yöntemiyle çalındı.

Bankanın olaya şahit olan güvenlik görevlisi Y.E, durumu polise bildirdi.

Çalışma başlatan ekipler, şüpheli E.A'yı 2 saat içinde yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, paranın bir kısmıyla uyuşturucu madde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.