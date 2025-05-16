Isparta'da Elektrik Direğine Çarpan Sürücü Yaralandı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde otomobiliyle refüjdeki elektrik direğine çarpan sürücü yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarından Isparta- Konya kara yolunun Menderes Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Yılmaz idaresindeki 32 HV 289 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Mustafa Yılmaz yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.