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Isparta'da ekmeğe zam yapıldı

AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta'da ekmeğe zam yapıldı

Isparta'da ekmek fiyatlarına zam yapıldığı bildirildi.

Isparta'da ekmek fiyatlarına zam yapıldığı bildirildi.

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, gün içinde toplanan komisyonda ekmek fiyatlarının yeniden belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, 2 lira olan küçük emek fiyatının 3 liraya yükseltildiği, 5 liradan satılan ev ekmeğinin ise yeni fiyatının 6 lira olduğu kaydedildi.

Küçük ekmeğin 200 gramdan 220 grama çıkarıldığı belirtilen açıklamada, 440 gram olan ev ekmeğinin gramajının sabit tutulduğu bildirildi.

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Esnaf ve Sanatkarlar, Isparta, Güncel, Haberler

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