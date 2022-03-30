Isparta'da ekmeğe zam yapıldı

Isparta'da ekmek fiyatlarına zam yapıldığı bildirildi.

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, gün içinde toplanan komisyonda ekmek fiyatlarının yeniden belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, 2 lira olan küçük emek fiyatının 3 liraya yükseltildiği, 5 liradan satılan ev ekmeğinin ise yeni fiyatının 6 lira olduğu kaydedildi.

Küçük ekmeğin 200 gramdan 220 grama çıkarıldığı belirtilen açıklamada, 440 gram olan ev ekmeğinin gramajının sabit tutulduğu bildirildi.