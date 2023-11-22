Isparta'da Ekim Ayında Meydana Gelen Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı

Isparta'da Ekim ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yurt genelinde meydan gelen trafik kazaları paylaşıldı. Isparta'da ekim ayında meydana gelen kazalar, kentin farklı noktalarına kurulan KGYS kameralarına yansıdı. Ekim ayında yaşanan kazaların paylaşıldığı videoda Isparta'dan 3 kaza yer aldı.

Görüntülerde ilk kaza olarak, Batıkent Mahallesi'nde sol şeritte seyir halinde olan otomobil sürücüsünün aniden sağa dönmeye çalıştığı esnada aynı istikametteki motosikletin çarpması yer aldı. İkinci görüntüde ise Gölcük Caddesi istikametinden gelen otomobil ile İstanbul Caddesi tarafından gelen otomobil kavşakta çarpıştı. Otomobillerin şiddetli çarpışması sonucu savrulduğu anlar KGYS kameralarına anbean yansıdı. Isparta'da meydana gelen son kazada ise Sav Kasabası yolunda bulunan kavşaktan sağa dönmeye çalışan hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı anlar yer aldı.

Kazaların birçoğunun sürücülerin dikkatsizliği sebebiyle meydana geldiği görülüyor. - ISPARTA