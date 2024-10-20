Isparta'da Eğlence Merkezinde Yangın Çıktı

ISPARTA'da bir eğlence merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kutlubey Mahallesi Kafeler Caddesi'ndeki bir eğlence merkezinin en üst katında dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Mekanda zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,