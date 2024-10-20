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Isparta'da Eğlence Merkezinde Yangın Çıktı

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Isparta'nın Kutlubey Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin 5. katında çıkan yangında çevredeki esnaf ilk müdahaleyi yaparak müşterileri tahliye etti. Yangın yaklaşık 2 saat süren bir müdahale ile söndürüldü ve maddi hasara yol açtı.

Isparta'da eğlence merkezinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Kutlubey Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere ilk olarak çevredeki esnaf, yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.

Esnaf Murat Altaş, gazetecilere, yangına ilk müdahale edenlerden birisi olduğunu söyleyerek, "Yangın bir anda büyüdü. Müşteriler zorlukla içeriden çıktı. Hepsini dışarı çıkardık. Diğer esnaf arkadaşlarım da koştu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

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