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Isparta'da Eğitim Uçağının Gövde Üzerine İnişi

Isparta'da Eğitim Uçağının Gövde Üzerine İnişi
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Isparta'da iniş takımları açılmayan bir eğitim uçağı, havalimanına gövde üzerine iniş yaptı. Pilot adayı yara almadan kurtulurken, uçakta hasar meydana geldi.

Isparta'da iniş takımları açılmayan eğitim uçağı havalimanına gövde üzerine iniş yaptı.

Pilot adayı öğrencinin bulunduğu çift motorlu Cessna tipi eğitim uçağının havalimanına inişi sırasında iniş takımları açılmadı.

Alçalarak gövde üzerine iniş yapan eğitim uçağı, sürüklenerek durdu.

Pilot adayı yara almadan kurtulurken, uçakta da hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye Devlet Hava Meydanları İşletmesi Süleyman Demirel Havalimanı kaza kırım ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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