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Isparta'da düzenlenen Zeka Oyunları Şöleni sona erdi

AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
Isparta'da düzenlenen Zeka Oyunları Şöleni sona erdi

Isparta'da gerçekleştirilen Zeka Oyunları Şöleni tamamlandı.

Isparta'da gerçekleştirilen Zeka Oyunları Şöleni tamamlandı.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin dikkat, odaklanma, problem çözme, eleştirel ve stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesi için başlattığı şölene 167 okuldan 540 öğrenci katıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Erhan Baydur, kapanış programı konuşmasında, zeka oyunları şöleninin güzel bir şekilde sonuçlandığını söyledi.

Geleceğin teminatı çocukların zeka gelişimi konusundaki projenin hayata geçirilmesiyle önemli bir atıldığını belirten Baydur, "6 ay önce arkadaşlarım bana proje getirdiklerinde birtakım endişelerim vardı. Ancak bu zorlu ve bir o kadar da büyük bir projeyi arkadaşlarım gece gündüz demeden çalışarak başarıyla tamamladı." dedi.

Baydur, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Program sonunda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi, destek veren okul ve öğretmenlere de plaket verildi.

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

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