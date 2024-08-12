Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Isparta'nın Gönen ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1060 uyuşturucu hap ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı.
Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir'den kente 2 kişinin uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 1060 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.