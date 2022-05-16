Isparta'da düzenlenen etkinlikte vatandaşlar engellilerle empati kurdu - Haberler

ISPARTA (AA) - Isparta'da Engelliler Haftası dolayısıyla kurulan empati standında vatandaşlar, hayatın zorlukları konusunda engellilerin yaşadıklarını deneyimledi.

Kaykamakkapı Meydanı'nda vatandaş ve öğrenciler, gözleri kapalı yürümeye çalıştı, tekerlekli sandalyeye bindi.

Kurulan empati standında, sağlıklı bireyler, yürüme engelli vatandaşların kullandıkları tekerlekli sandalyelerle parkuru geçerken, gözlerine bant takan vatandaşlar da baston ile yön bularak, kendileri için hazırlanan bitiş noktasına ulaşmak için çaba sarf etti.

Tekerlekli sandalye ile parkuru tamamlayan Bilal Demirtaş, gazetecilere, Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere katılarak, engelli bireylerin yaşadıklarını empati yapma fırsatı bulduğunu belirtti.

Demirtaş, "Aslında onların hayatlarını kolaylaştırmak gerektiğini bir kez daha gördüm. Hazırlanan parkurdaki ufak engellerin bile engellilerimize nasıl zorluk oluşturabildiğini gördük. 30 metrelik bir parkur ancak çok yorucuydu. Parkurun sonuna doğru ciddi anlamda yorulduğumu hissettim. Bu sürüş benim adıma da bir farkındalık oldu." diye konuştu.

Öğrenci Hakan Özdamar da görememenin zor olduğunu belirterek, "Karşıma çeşitli engeller çıktı ancak ne olduğunu bilmiyordum, bana oldukça güçlük yaşattı. Kılavuz yolda çok zorlanmadım ancak parkur dışında kaldırıma, yola konulanlar yürümeme engel oldu. Birisi yanınızda olmadan yönünüzü bulmak gerçekten çok zor. Bu yüzden çağrım görme engellilerimizin yürüme yollarına, kaldırımlara vatandaşlarımızın herhangi bir şey koymamasıdır." ifadelerini kullandı.