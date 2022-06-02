Isparta'da düşen yük asansöründeki 2 market çalışanı yaralandı - Haberler

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Isparta'da düşen yük asansöründeki 2 market çalışanı yaralandı

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da düşen yük asansöründeki 2 market çalışanı yaralandı

Isparta'da marketin yük asansörünün düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Isparta'da marketin yük asansörünün düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan marketteki yük asansörü henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan market çalışanları E.Ç ve U.S, ekiplerce asansör boşluğundan çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Cumhuriyet Caddesi İtfaiye Isparta Güncel Haberler

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