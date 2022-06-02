Isparta'da düşen yük asansöründeki 2 market çalışanı yaralandı Isparta'da marketin yük asansörünün düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Isparta'da marketin yük asansörünün düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan marketteki yük asansörü henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan market çalışanları E.Ç ve U.S, ekiplerce asansör boşluğundan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Yalçın Çelen - Güncel Cumhuriyet Caddesi İtfaiye Isparta Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Isparta'da düşen yük asansöründeki 2 market çalışanı yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.