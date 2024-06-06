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Isparta'da Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi

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Isparta'da AK Parti İl Başkanlığı ve 25 STK tarafından Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte çevre bilincinin artırılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi vurgulandı.

Isparta'da AK Parti İl Başkanlığı ve 25 STK tarafından Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, Gökçay mevkisinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, çevre bilincinin artırılması gerektiğini belirterek, "Çevreyi korumak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bilinçle hareket eden tüm STK'lara ve gönüllülere teşekkür ediyorum. Isparta halkının bu duyarlılığı bizleri çok mutlu ediyor ve geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor." diye konuştu.

Çevre kirliliğinin önlenmesi için bireysel ve toplumsal sorumlulukların önemini vurgulayan Er, bu tür etkinliklerin sürekliliğinin sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Etkinlik sonunda gönüllüler, Gökçay mevkisinde bir araya gelerek topladıkları çöpleri belirlenen alanlara taşıdı.

Kaynak: AA / Güncel

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