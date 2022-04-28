Drone ile emniyet kemeri denetimi yapıldı
AA - Güncel
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drone ile emniyet kemeri denetimi yaptı.
ISPARTA (AA) - Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drone ile emniyet kemeri denetimi yaptı.
Polis ekipleri, Sav uygulama noktasındaki Antalya - Isparta kara yolunda emniyet kemeri takmayan sürücülere uyarıda bulundu.
Ekiplerin drone ile gerçekleştirdiği denetimlerde, sürücüler bilgilendirilerek, bayramda emniyet kemeri kuralına uymaları istendi.
AA / Güncel