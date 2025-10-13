Isparta'da Domuz Sürüsüne Çarpan Araçta 5 Yaralı
Isparta'nın Gönen ilçesinde bir otomobilin domuz sürüsüne çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Erol K'nin (51) kullandığı 32 MKR 54 plakalı otomobil, Isparta-Afyonkarahisar kara yolu İğdecik köyü mevkisinde domuz sürüsüne çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel